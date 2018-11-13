Випуск новин за 19:00: Втеча Продана. Рада регіонів

У випуску новин за 13 листопада станом на 19:00 – голова ДФС Мирослав Продан неочікувано покинув країну. Експерти підкреслюють, що виїзд дивним чином збігається із початком розслідування його діяльності на посаді. Чинна влада скликала до Києва мало не усіх без виключення місцевих чиновників на Раду регіонів.

Також у випуску: Поліція відкрила кримінальне провадження через холодні батареї у Кривому Розі. НАБУ розслідує справи проти Яценюка і Петренка. Чи запрацює у Україні механізм прозорих списків кандидатів.