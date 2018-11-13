20:45
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Випуск новин за 19:00: Втеча Продана. Рада регіонів

      Випуск новин 73 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 19:00 – голова ДФС Мирослав Продан неочікувано покинув країну. Експерти підкреслюють, що виїзд дивним чином збігається із початком розслідування його діяльності на посаді. Чинна влада скликала до Києва мало не усіх без виключення місцевих чиновників на Раду регіонів.

      Також у випуску: 

      Поліція відкрила кримінальне провадження через холодні батареї у Кривому Розі.

      НАБУ розслідує справи проти Яценюка і Петренка.

      Чи запрацює у Україні механізм прозорих списків кандидатів.

      Теги: Новини Києва Випуск новин Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      сьогодні , 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      1250
      Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      сьогодні , 19:01 Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      Злой Одессит 1328
      Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      сьогодні , 19:00 Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      Наталя Ромашова 1670
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      сьогодні , 18:15 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 12003
      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      сьогодні , 18:01 Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      Тетяна Мартинюк 301
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 21:00: Як заробити на криптовалюті. Змагання за місце голови НБУ
       21 січня , 21:33
      Випуск новин за 22:00: Нова версія отруєння "Новачком". Горе-матір з Івано-Франківська
       16 липня , 23:19
      Випуск новин за 18:00: Психологія убивць. Річниця жахливої ДТП у Харкові
       18 жовтня , 18:35
      Випуск новин за 20:00: Вшанування пам'яті жертв ДТП у Харкові. Фермерські ринки в Америці
       18 жовтня , 21:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук