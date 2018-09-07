Випуск новин за 19:00: Втеча з Лук'янівського СІЗО. Хімічне отруєння прикордонників
У випуску новин за 7 вересня станом на 19:00 – минулої доби зник з Лук'янівського СІЗО обвинувачений у вбивстві 19-ти-річний Віталій Пушкін. Щоб не піддавати ризику отруєння прикордонників, вирішили закрити два пункти пропуску до анексованого Криму – йдеться про "Каланчак" та "Чаплинку". Втім чотири десятки армійців все-таки зазнали хімічного отруєння.
Також у випуску:
Із прикордонних сіл Херсонщини евакуюють дітлахів, у навчальних закладах там оголошені вимушені канікули.
Як з’ясували журналісти "Схем", у дружини Медведчука – телеведучої Оксани Марченко, є нафтові ресурси.
Сергій Скрипаль допомагав викривати російських кримінальних авторитетів та шпигунів.
Джерело: 24 канал
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