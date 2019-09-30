Випуск новин за 19:00: Як заробляти на викриванні корупції. Спецпризначенці РФ у Норвегії
У випуску новин за 30 вересня станом на 19:00 – у Верховній Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт про викривачів корупції. Російські спецпризначенці засвітилися на території країни-члена НАТО. Що вони робили в Норвегії і як на це реагують в альянсі – дізнавалися журналісти 24 каналу.
Також у випуску:
Що напрацював Уряд у перший місяць.
Джерело: 24 канал
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