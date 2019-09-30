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      Випуск новин за 19:00: Як заробляти на викриванні корупції. Спецпризначенці РФ у Норвегії

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 вересня станом на 19:00 – у Верховній Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт про викривачів корупції. Російські спецпризначенці засвітилися на території країни-члена НАТО. Що вони робили в Норвегії і як на це реагують в альянсі – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Також у випуску:

      Що напрацював Уряд у перший місяць.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Норвегія Україна – Росія Корупція
      Джерело: 24 канал
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