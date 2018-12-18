Випуск новин за 19:00: Єднання держави, церкви і криміналу. Трудова міграція українців в Росію
У випуску новин за 18 грудня станом на 19:00 – на спільному молебні у Дніпрі відбулося єднання держави, церкви та криміналу, адже на світлині з події стояв окрім Епіфанія та Порошенка ще й кримінальний авторитер "Нарік" Олександр Петровський. На заробітки до Росії щорічно їздять чотири мільйони українців.
Також у випуску:
Результати нових законів про виплату аліментів.
Обмін полоненими під керівництвом Медведчука.
Джерело: 24 канал
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