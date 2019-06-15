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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 19:00: Єфремов на виборах. Напад поліцейського на Одещині

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 червня станом на 19:00 – звинувачений у державній зраді Олександр Єфремов планує балотуватися в Раду. Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі одного з телеканалів. На Одещині патрульний із кийком напав на водія автомобіля і його пасажира. Відео нападу оприлюднив сам потерпілий.

      Також у випуску:

      ЦВК офіційно зареєструвала 362 мажоритарних кандидати.

      На Львівщині солдат застрелив товариша по службі.

      У Молдові офіційно завершилося двовладдя у країні.

       

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      Теги: Випуск новин Олександр Єфремов Парламентські вибори 2019 Поліція Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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