Випуск новин за 19:00: Єфремов на виборах. Напад поліцейського на Одещині
У випуску новин за 15 червня станом на 19:00 – звинувачений у державній зраді Олександр Єфремов планує балотуватися в Раду. Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі одного з телеканалів. На Одещині патрульний із кийком напав на водія автомобіля і його пасажира. Відео нападу оприлюднив сам потерпілий.
Також у випуску:
ЦВК офіційно зареєструвала 362 мажоритарних кандидати.
На Львівщині солдат застрелив товариша по службі.
У Молдові офіційно завершилося двовладдя у країні.
Джерело: 24 канал
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