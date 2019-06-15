Випуск новин за 19:00: Єфремов на виборах. Напад поліцейського на Одещині

У випуску новин за 15 червня станом на 19:00 – звинувачений у державній зраді Олександр Єфремов планує балотуватися в Раду. Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі одного з телеканалів. На Одещині патрульний із кийком напав на водія автомобіля і його пасажира. Відео нападу оприлюднив сам потерпілий.

Також у випуску: ЦВК офіційно зареєструвала 362 мажоритарних кандидати. На Львівщині солдат застрелив товариша по службі. У Молдові офіційно завершилося двовладдя у країні.

Джерело: 24 канал