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      Випуск новин за 19:00: Знайшли тіло контрактника на Харківщині. Спроба підірвати поліцейських

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 березня станом на 19:00 – у місті Чугуїв Харківської області виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Він був військовослужбовцем контрактної служби. На Дніпропетровщині водій на єврономерах намагався підірвати поліцейських. Правоохоронці зупинили підозріле авто, аби перевірити документи, натомість водій кинув гранату. Один поліцейський постраждав.

      Також у випуску:

      У Кракові під час будівельних робіт загинув громадянин України.

      Шулявський міст закрили на реконструкцію: що робити водіям.

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      Теги: Випуск новин Поліція Жертви Новини Харкова Кримінальні новини Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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