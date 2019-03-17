Випуск новин за 19:00: Знайшли тіло контрактника на Харківщині. Спроба підірвати поліцейських
У випуску новин за 17 березня станом на 19:00 – у місті Чугуїв Харківської області виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Він був військовослужбовцем контрактної служби. На Дніпропетровщині водій на єврономерах намагався підірвати поліцейських. Правоохоронці зупинили підозріле авто, аби перевірити документи, натомість водій кинув гранату. Один поліцейський постраждав.
Також у випуску:
У Кракові під час будівельних робіт загинув громадянин України.
Шулявський міст закрили на реконструкцію: що робити водіям.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі