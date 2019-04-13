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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Випуск новин за 19:00: Загострення на фронті. ДТП у Лондоні

      Випуск новин 89 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 квітня станом на 19:00 – на Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій. У штабі ООС зафіксували понад 14 атак за минулу добу. Один наш захисник помер, ще двоє поранених. У Лондоні невідомий протаранив службовий автомобіль українського посольства у Британії й кинувся втікати.

      Також у випуску:

      Кіборг Микола Воронін оголосив голодування з вимогами до кандидата у президенти Володимира Зеленського.

      В Одесі у Літньому театрі відбулися сутички. 

      На желатиновому заводі Лисичанську прогримів вибух, загинула одна працівниця.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП Війна
      Джерело: 24 канал
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