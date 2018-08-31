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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 19:00: Захарченка вбили. Поповнення складу КОРД

Випуск новин 599 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 серпня станом на 19:00 – у центрі Донецька від вибуху загинув ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, сталося це біля кафе "Сепаратист" на бульварі Пушкіна. Корпус оперативної дії поліції поповнився новобранцями. Тепер у КОРДІ, представництва якого є в кожному регіоні, уже півтисячі силовиків.

Також у випуску: 

Україна отримає Томос, про це повідомив Константинопольський патріарх Варфоломій.

Які одіозні представники ввійшли до Верховного суду.

Скільки коштуватиме проїзд українськими автобанами.

Теги: Вбивство Захарченка Новини України Новини Донецька Випуск новин Новини Росії Україна – Росія Поліція
Джерело: 24 канал
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