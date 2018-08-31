Випуск новин за 19:00: Захарченка вбили. Поповнення складу КОРД
У випуску новин за 31 серпня станом на 19:00 – у центрі Донецька від вибуху загинув ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, сталося це біля кафе "Сепаратист" на бульварі Пушкіна. Корпус оперативної дії поліції поповнився новобранцями. Тепер у КОРДІ, представництва якого є в кожному регіоні, уже півтисячі силовиків.
Також у випуску:
Україна отримає Томос, про це повідомив Константинопольський патріарх Варфоломій.
Які одіозні представники ввійшли до Верховного суду.
Скільки коштуватиме проїзд українськими автобанами.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі