Випуск новин за 19:00: Захарченка вбили. Поповнення складу КОРД

У випуску новин за 31 серпня станом на 19:00 – у центрі Донецька від вибуху загинув ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, сталося це біля кафе "Сепаратист" на бульварі Пушкіна. Корпус оперативної дії поліції поповнився новобранцями. Тепер у КОРДІ, представництва якого є в кожному регіоні, уже півтисячі силовиків.

Також у випуску: Україна отримає Томос, про це повідомив Константинопольський патріарх Варфоломій. Які одіозні представники ввійшли до Верховного суду. Скільки коштуватиме проїзд українськими автобанами.