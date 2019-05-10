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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      Випуск новин за 19:00: "Замінування" київської мерії. Обстріли українських військових

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 травня станом на 19:00 – анонімне повідомлення про вибухівку в будівлі Київської міської державної адміністрації надійшло о 17:30. Усіх працівників евакуювали, зараз на місці працюють піротехніки й рятувальники. Бойовики за добу сім разів відкривали вогонь по українських воїнах. А надвечір 9 травня окупанти почали масований обстріл позицій української армії на Луганщині.

      Також у випуску:

      До річниці ув'язнення Сенцова у Києві активісти влаштували ходу до 14 посольств країн-членів Ради Європи.

      Директора НАБУ Артема Ситника допитували в ГПУ як свідка у справі про втручання у вибори США.

      У Житомирі 9-річна дівчинка написала 19 повноцінних музичних композицій.

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Випуск новин КМДА Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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