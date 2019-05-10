Випуск новин за 19:00: "Замінування" київської мерії. Обстріли українських військових

У випуску новин за 10 травня станом на 19:00 – анонімне повідомлення про вибухівку в будівлі Київської міської державної адміністрації надійшло о 17:30. Усіх працівників евакуювали, зараз на місці працюють піротехніки й рятувальники. Бойовики за добу сім разів відкривали вогонь по українських воїнах. А надвечір 9 травня окупанти почали масований обстріл позицій української армії на Луганщині.

Також у випуску: До річниці ув'язнення Сенцова у Києві активісти влаштували ходу до 14 посольств країн-членів Ради Європи. Директора НАБУ Артема Ситника допитували в ГПУ як свідка у справі про втручання у вибори США. У Житомирі 9-річна дівчинка написала 19 повноцінних музичних композицій.

Джерело: 24 канал