Випуск новин за 19:00: "Замінування" київської мерії. Обстріли українських військових
У випуску новин за 10 травня станом на 19:00 – анонімне повідомлення про вибухівку в будівлі Київської міської державної адміністрації надійшло о 17:30. Усіх працівників евакуювали, зараз на місці працюють піротехніки й рятувальники. Бойовики за добу сім разів відкривали вогонь по українських воїнах. А надвечір 9 травня окупанти почали масований обстріл позицій української армії на Луганщині.
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Джерело: 24 канал
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