Випуск новин за 19:00: Замінування вокзалу в Харкові. Пеня за несвоєчасну оплату послуг

У випуску новин за 2 травня станом на 19:00 – в Харкові нова серія мінувань. Невідомі надіслали повідомлення про вибухівку на електронну пошту поліції. Вибухотехніків відправили одразу за двома адресами: на залізничний вокзал та в аеропорт. Тим громадянам, які несвоєчасно платять за комунальні послуги, відтепер будуть нараховувати пеню за кожен день несплати.

Також у випуску: П'ята річниця кривавих протистоянь в Одесі. Політв'язень Кремля Роман Сущенко просить розповідати в листах новини з України. Антимонопольний комітет розслідує можливу змову під час тендеру на реконструкцію столичного мосту.

Джерело: 24 канал