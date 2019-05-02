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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ

      Випуск новин за 19:00: Замінування вокзалу в Харкові. Пеня за несвоєчасну оплату послуг

      Випуск новин 47

      У випуску новин за 2 травня станом на 19:00 – в Харкові нова серія мінувань. Невідомі надіслали повідомлення про вибухівку на електронну пошту поліції. Вибухотехніків відправили одразу за двома адресами: на залізничний вокзал та в аеропорт. Тим громадянам, які несвоєчасно платять за комунальні послуги, відтепер будуть нараховувати пеню за кожен день несплати.

      Також у випуску:

      П'ята річниця кривавих протистоянь в Одесі.

      Політв'язень Кремля Роман Сущенко просить розповідати в листах новини з України.

      Антимонопольний комітет розслідує можливу змову під час тендеру на реконструкцію столичного мосту.

      blog_ava
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      сьогодні
      12650
      Теги: Комунальні послуги Фейкові замінування Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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