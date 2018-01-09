Випуск новин за 19:00: Запобіжний захід для Россошанського. Американський есмінець в Одесі
Випуск новин 19:47, 9 січня 113 Читать новость на русском
У випуску новин за 9 січня станом на 19:00 – 2 місяці позбавлення волі – такий запобіжний захід Юрію Россошанському обрали у Вишгородському райсуді Києва. В Одесі нова розвага: місцеві жителі та гості міста буквально у чергу стають, щоб подивитися на есмінець військово-морських сил США.
Також у випуску:
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У Львові рахують прибутки від різдвяного туристичного сезону.
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Джерело: 24 Канал
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