Випуск новин за 19:00: Запобіжний захід для Россошанського. Американський есмінець в Одесі

У випуску новин за 9 січня станом на 19:00 – 2 місяці позбавлення волі – такий запобіжний захід Юрію Россошанському обрали у Вишгородському райсуді Києва. В Одесі нова розвага: місцеві жителі та гості міста буквально у чергу стають, щоб подивитися на есмінець військово-морських сил США.

Також у випуску: Ветеран АТО відкрив власну ферму. У Львові рахують прибутки від різдвяного туристичного сезону. НАБУ завершило слідство проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.