Випуск новин за 19:00: Запобіжний захід у справі про вбивство Гури. Томос на автокефалію

У випуску новин за 26 травня станом на 19:00 – у Черкасах сьогодні обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві депутата Сергія Гури. Дозвіл на надання Українській православній церкві автокефалії вже написаний, про це в ефірі одного з каналів повідомив архімандрид православної церкви Московського патріархату Кирило Говорун.

Також у випуску: Вболівальники "Ліверпуля" та "Реала" готуються до фіналу ЛЧ. Ситуація на фронті, поранені двоє українських військових. Спалах кору у закарпатській школі.