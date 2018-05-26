Випуск новин за 19:00: Запобіжний захід у справі про вбивство Гури. Томос на автокефалію
У випуску новин за 26 травня станом на 19:00 – у Черкасах сьогодні обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві депутата Сергія Гури. Дозвіл на надання Українській православній церкві автокефалії вже написаний, про це в ефірі одного з каналів повідомив архімандрид православної церкви Московського патріархату Кирило Говорун.
Також у випуску:
Вболівальники "Ліверпуля" та "Реала" готуються до фіналу ЛЧ.
Ситуація на фронті, поранені двоє українських військових.
Спалах кору у закарпатській школі.
Джерело: 24 Канал
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