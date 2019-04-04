Випуск новин за 19:00: Запрошення Зеленського на інтерв'ю. Похорони загиблих бійців

У випуску новин за 4 березня станом на 19:00 – журналіст 24 каналу Антон Голобородько запросив кандидата у президенти Володимира Зеленського на інтерв'ю. Однак, невідомо, чи Зеленський на це погодиться. У Бахмуті та Харкові в останню путь провели військового Олександра Мілютіна та кулеметницю Яну Червону.

Також у випуску: Зеленський вимагає, щоб кандидати попередньо здали кров на алкоголь і наркотики: Порошенко погодився.

Джерело: 24 канал