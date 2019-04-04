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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 19:00: Запрошення Зеленського на інтерв'ю. Похорони загиблих бійців

      Випуск новин 178 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 березня станом на 19:00 – журналіст 24 каналу Антон Голобородько запросив кандидата у президенти Володимира Зеленського на інтерв'ю. Однак, невідомо, чи Зеленський на це погодиться. У Бахмуті та Харкові в останню путь провели військового Олександра Мілютіна та кулеметницю Яну Червону.

      Також у випуску:

      Зеленський вимагає, щоб кандидати попередньо здали кров на алкоголь і наркотики: Порошенко погодився.

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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Випуск новин Жертви
      Джерело: 24 канал
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