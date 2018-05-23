Випуск новин за 19:00: Засудження українця в Білорусі. Законопроект про Антикорупційний суд

У випуску новин за 23 травня станом на 19:00 – у Білорусі засудили українського журналіста Павла Шаройка до понад 8 років за гратами. Верховна Рада розпочала розгляд поправок до законопроекту про Антикорупційний суд.

Також у випуску: У Харкові курсантам постачали наркотики. ФСБ затримала депутата Карултаю. Росія затримує судна в Азовському морі.