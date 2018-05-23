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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 19:00: Засудження українця в Білорусі. Законопроект про Антикорупційний суд

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 травня станом на 19:00 – у Білорусі засудили українського журналіста Павла Шаройка до понад 8 років за гратами. Верховна Рада розпочала розгляд поправок до законопроекту про Антикорупційний суд.

Також у випуску:

У Харкові курсантам постачали наркотики. 

ФСБ затримала депутата Карултаю.

Росія затримує судна в Азовському морі. 

Теги: Випуск новин Верховна Рада Антикорупційний суд Новини Білорусі журналісти
Джерело: 24 Канал
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