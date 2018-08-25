Випуск новин за 19:00: Затримання колишнього посла у Києві. Вибух в Афганістані

У випуску новин за 25 серпня станом на 19:00 – у Києві поліція зупинила дипломата, який керував авто у стані алкогольного сп'яніння, ним виявився колишній посол України в США Олександр Моцик. Біля виборчої дільниці в Афганістані трапився вибух, загинули щонайменше троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Також у випуску: У Києві відбувся забіг у пам'ять загиблих військовослужбовців. Гаваї накрив ураган Лейн, четверту категорію небезпеки йому знизили до другої. На італійському острові Сицилія прокинувся найбільший вулкан Європи – Етна.