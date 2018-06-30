Випуск новин за 19:00: Затримання літака з українцями в Тунісі. Jazz Fest у Львові

Випуск новин за 19:00: Затримання літака з українцями в Тунісі. Jazz Fest у ЛьвовіВипуск новин 44 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 червня станом на 19:00 – більше 300 українців вже третю добу не можуть вилетіти з Тунісу, люди змушені чекати поки туроператор знайде літак. У Львові триває Leopolis Jazz Fest. Організатори цього року підготували слухачам особливу програму: три сцени, відкриті майданчики та майстер-класи.
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Джерело: 24 канал
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