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Випуск новин за 19:00: Затримання літака з українцями в Тунісі. Jazz Fest у Львові

Випуск новин 44 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 червня станом на 19:00 – більше 300 українців вже третю добу не можуть вилетіти з Тунісу, люди змушені чекати поки туроператор знайде літак. У Львові триває Leopolis Jazz Fest. Організатори цього року підготували слухачам особливу програму: три сцени, відкриті майданчики та майстер-класи.

Також у випуску:

В Україні річки вийшли з берегів та знеструмлено майже 400 населених пунктів.

У Молдові застрелили сина екс-посла в РФ Тедора Церану.

У Державному департаменті США гостро розкритикували газопровід "Північний потік-2".

Теги: Туніс Випуск новин Транспорт Музика Новини Львова
Джерело: 24 канал
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