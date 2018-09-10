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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 19:00: Затримання в Росії. Смертельна ДТП в Одесі

Випуск новин 59 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 вересня станом на 19:00 – напередодні, 9 вересня, росіяни вийшли на мітинги. 800 людей опинилися за ґратами. Татмешній "Беркут" вінтив усіх – дорослих, підлітків, дітей та жінок, проте росіяни спротиву й не чинили. Чергова моторошна ДТП сталася тепер в Одесі – й знову загинули випадкові перехожі, під колесами БМВ опинилися пішоходи, які чекали можливості перейти дорогу.

Також у випуску:

30 тисяч хасидів з усього світу прибули до Умані, щоб відзначити там Новий рік.

Стала відома представниця України на дитячому "Євробаченні" – 11-річна Дарина Красновецька з піснею Say love.

На тлі скандалу із отруєнням Скрипалів Британський уряд візьметься переглядати візи, видані росіянам.

Теги: Випуск новин Новини Росії протести Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Джерело: 24 канал
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