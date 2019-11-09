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      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 19:00: Затримання ветерана АТО "Тополі" у Польщі. Опитування в ОРДЛО

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 19:00 – поляки затримали ветерана АТО Ігоря Мазура , більш відомого за позивним "Тополя". Понад 57% жителів окупованих територій вважають себе громадянами України. Опитування протягом минулого місяця проводив Український інститут майбутнього.

      Також у випуску:

      Розведення сил на Донеччині таки почалося.

      День української мови та писемності. 

      На фронті один український військовий зазнав поранень.

       

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      Теги: Новини Польщі Випуск новин Війна на Донбасі
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