Випуск новин за 19:00: Затримання ветерана АТО "Тополі" у Польщі. Опитування в ОРДЛО

У випуску новин за 9 листопада станом на 19:00 – поляки затримали ветерана АТО Ігоря Мазура , більш відомого за позивним "Тополя". Понад 57% жителів окупованих територій вважають себе громадянами України. Опитування протягом минулого місяця проводив Український інститут майбутнього.

Також у випуску: Розведення сил на Донеччині таки почалося. День української мови та писемності. На фронті один український військовий зазнав поранень.