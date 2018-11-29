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      Випуск новин за 19:00: Заява Трампа щодо зустрічі з Путіним. Бойова готовність на Херсонщині

      Випуск новин 113 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 листопада станом на 19:00 – Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що не зустрічатиметься з керівником Росії Володимиром Путіним на саміті G20. На Херсонщині посилили бойову готовність та заборонили продаж алкоголю поблизу військових частин.

      Також у випуску:

      Спецслужби України перехопили розмови російських пілотів, які обстрілювали українські кораблі: записи свідчать, що обстріли були цілеспрямованими.

      У Одесі напали на потенційного кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

      Теги: Володимир Путін Випуск новин Дональд Трамп Новини Херсона Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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