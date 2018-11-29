Випуск новин за 19:00: Заява Трампа щодо зустрічі з Путіним. Бойова готовність на Херсонщині
У випуску новин за 29 листопада станом на 19:00 – Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що не зустрічатиметься з керівником Росії Володимиром Путіним на саміті G20. На Херсонщині посилили бойову готовність та заборонили продаж алкоголю поблизу військових частин.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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