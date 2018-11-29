Випуск новин за 19:00: Заява Трампа щодо зустрічі з Путіним. Бойова готовність на Херсонщині

У випуску новин за 29 листопада станом на 19:00 – Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що не зустрічатиметься з керівником Росії Володимиром Путіним на саміті G20. На Херсонщині посилили бойову готовність та заборонили продаж алкоголю поблизу військових частин.

Також у випуску: Спецслужби України перехопили розмови російських пілотів, які обстрілювали українські кораблі: записи свідчать, що обстріли були цілеспрямованими. У Одесі напали на потенційного кандидата в президенти Анатолія Гриценка.