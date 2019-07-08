Випуск новин за 19:00: Заяви Зеленського про канали і переговори з Путіним. Парламентські вибори

У випуску новин за 8 липня станом на 19:00 – Президента України Володимир Зеленський анонсував про новий формат переговорів з Кремлем у Мінську. Також зазначив, що варто закрити медведчуківські телеканали. Менше двох тижнів до дня виборів, але вже зрозуміло, що українці не надто охоче підуть 21-го липня на дільниці – явка на парламентських виборах точно буде меншою за явку на виборах президента.

Також у випуску: Парламент може прийняти новий виборчий кодекс. Так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися 12 липня.

Джерело: 24 канал