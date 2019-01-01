Випуск новин за 19:00: Зеленський і ЦВК. Нещасний випадок з феєрверком у Харкові
У випуску новин за 1 січня станом на 19:00 – поспішати виконувати свою обіцянку Володимир Зеленський не став, у перший день Нового року до Центральної виборчої комісії, щоб зареєструвати свою кандидатуру на пост Президента України, не прийшов. У Харкові у важкому стані до лікарні госпіталізували чоловіка, який хотів запустити кольорові вогні, йому феєрверком відірвало частину руки.
Також у випуску:
Рецепти від похмілля: як оговтатись після свят.
Як бійці на передовій відсвяткували Новий рік.
110 років з дня народження Степана Бандери: як вшановують провідника українських націоналістів.
Джерело: 24 канал
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