Випуск новин за 19:00: Зеленський у Львові. Звернення президента до голів митниць на Закарпатті
У випуску новин за 6 липня станом на 19:00 – президент Володимир зеленський приїхав до Львова на зустріч з громадськістю. Пообіцяв розібратися зі сміттєвою блокадою та представив нового очільнику регіону. Масштабну протидію контрабанді та злочинним кланам пообіцяв Володимир Зеленський під час візиту на Закарпаття.
Також у випуску:
В ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала.
На Донеччині так звані "чорні" лісоруби закопали тіло колеги, на якого впало дерево.
У неділю о 19:30, до п'ятої річниці звільнення українських міст Донбасу від російських окупантів, 24 канал покаже документальний фільм "Маріуполь. Український форпост".
Джерело: 24 канал
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