Випуск новин за 19:00: Зеленський у Львові. Звернення президента до голів митниць на Закарпатті

У випуску новин за 6 липня станом на 19:00 – президент Володимир зеленський приїхав до Львова на зустріч з громадськістю. Пообіцяв розібратися зі сміттєвою блокадою та представив нового очільнику регіону. Масштабну протидію контрабанді та злочинним кланам пообіцяв Володимир Зеленський під час візиту на Закарпаття.

Також у випуску: В ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала. На Донеччині так звані "чорні" лісоруби закопали тіло колеги, на якого впало дерево. У неділю о 19:30, до п'ятої річниці звільнення українських міст Донбасу від російських окупантів, 24 канал покаже документальний фільм "Маріуполь. Український форпост".

Джерело: 24 канал