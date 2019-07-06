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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 19:00: Зеленський у Львові. Звернення президента до голів митниць на Закарпатті

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 липня станом на 19:00 – президент Володимир зеленський приїхав до Львова на зустріч з громадськістю. Пообіцяв розібратися зі сміттєвою блокадою та представив нового очільнику регіону. Масштабну протидію контрабанді та злочинним кланам пообіцяв Володимир Зеленський під час візиту на Закарпаття.

      Також у випуску:

      В ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала.

      На Донеччині так звані "чорні" лісоруби закопали тіло колеги, на якого впало дерево.

      У неділю о 19:30, до п'ятої річниці звільнення українських міст Донбасу від російських окупантів, 24 канал покаже документальний фільм "Маріуполь. Український форпост".

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      Теги: Випуск новин Новини Львова Новини Закарпаття Володимир Зеленський Державна митна служба
      Джерело: 24 канал
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