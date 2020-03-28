Випуск новин за 19:00: Жертви коронавірусу. Київ долучиться до акції "Година Землі"
У випуску новин за 28 березня станом на 19:00 – в Україні вже 8 смертей від Covid-19. Така статистика станом на сьогоднішній ранок. Cьогодні рівно о 20:30 Київ долучиться до акції "Година Землі". Це ініціатива Всесвітнього фонду дикої природи. З 2007 року в останні вихідні березня у великих мегаполісах планети на 1 годину вимикають світло.
Також у випуску:
В Іспанії за добу зафіксували 800 смертей через коронавірус.
Вже у цю ніч українці переведуть стрілки годинників вперед – із зимового часу на літній.
На Тернопільщині майже половина заражених – медики.
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