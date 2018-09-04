Випуск новин за 19:00: Зміни до Конституції. Кордон України з Росією через півсела

У випуску новин за 4 вересня станом на 19:00 – президент Петро Порошенко запропонував зміни до Конституції, згідно з якими договір про дружбу України та Росії продовжено не буде. Російські прикордонники активізувались на Луганщині. Посеред села Мілове, по якому проходить межа двох держав, представники країни-агресора почали встановлювати огорожу.

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