Випуск новин за 19:00: Зміни до Конституції. Нова українська школа

У випуску новин за 3 вересня станом на 19:00 – Петро Порошенко вирішив змінити Конституцію України. Він пропонує прописати в Основному Законі євро-інтеграцію України та вступ до НАТО. У державних закладах з цього року почнуться зміни – з одномісними партами, без червоних ручок і без оцінок у першому класі. Але набирає обертів і приватна шкільна освіта.

Також у випуску: Лоукост Ryanair здійснив перший рейс з України. Бюджетників примушували йти на церемонію поховання Захарченка під загрозою невиплати їм зарплат.