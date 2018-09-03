Випуск новин за 19:00: Зміни до Конституції. Нова українська школа
У випуску новин за 3 вересня станом на 19:00 – Петро Порошенко вирішив змінити Конституцію України. Він пропонує прописати в Основному Законі євро-інтеграцію України та вступ до НАТО. У державних закладах з цього року почнуться зміни – з одномісними партами, без червоних ручок і без оцінок у першому класі. Але набирає обертів і приватна шкільна освіта.
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Джерело: 24 канал
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