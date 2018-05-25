Випуск новин за 19:00: Фігурант справи "Боїнга 777". Зняття недоторканості з 2 нардепів

У випуску новин за 25 травня станом на 19:00 – група розслідувачів Bellingcat знайшли головного фігуранта справи про збиття "Боїнга 777". Цей офіцер і віддавав накази Плотницькому. Генпрокурор Юрій Луценко просить Раду зняти недоторканність з народних депутатів Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Також у випуску: Розгляд кандидатів до Державного бюро розслідувань в Києві. В Одесі напали на екс-лідера місцевого правого сектору. Напад на Стерненка пов'язують з його політичною діяльністю.