Випуск новин за 19:00: Фігурант справи "Боїнга 777". Зняття недоторканості з 2 нардепів
У випуску новин за 25 травня станом на 19:00 – група розслідувачів Bellingcat знайшли головного фігуранта справи про збиття "Боїнга 777". Цей офіцер і віддавав накази Плотницькому. Генпрокурор Юрій Луценко просить Раду зняти недоторканність з народних депутатів Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.
Також у випуску:
Розгляд кандидатів до Державного бюро розслідувань в Києві.
В Одесі напали на екс-лідера місцевого правого сектору.
Напад на Стерненка пов'язують з його політичною діяльністю.
Джерело: 24 Канал
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