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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 19:00: Зниження кількості хворих на коронавірус. Обстріли у Сирії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 28 лютого станом на 19:00 – темпи поширення коронавірусу значно знизилися. В Китаї тепер фіксують 300 нових випадків за день. Там триває тотальний карантин, відстеження та ізоляція усіх, хто контактував із хворими. Сирійські літаки обстріляли колону турецьких військ, приблизно 30 армійців загинули.

      Також у випуску: 

      Нардепи пропонують кожній новонародженій дитині від держави давати 50 тисяч гривень. Однак не готівкою, а класти їх на депозит до 18-річчя особи.

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      Теги: Китай Війна у Сирії Новини Туреччини Випуск новин
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