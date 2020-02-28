Випуск новин за 19:00: Зниження кількості хворих на коронавірус. Обстріли у Сирії

У випуску новин за 28 лютого станом на 19:00 – темпи поширення коронавірусу значно знизилися. В Китаї тепер фіксують 300 нових випадків за день. Там триває тотальний карантин, відстеження та ізоляція усіх, хто контактував із хворими. Сирійські літаки обстріляли колону турецьких військ, приблизно 30 армійців загинули.

Також у випуску: Нардепи пропонують кожній новонародженій дитині від держави давати 50 тисяч гривень. Однак не готівкою, а класти їх на депозит до 18-річчя особи.