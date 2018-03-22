Випуск новин за 19:00: Зняття недоторканності з Савченко. Смерть на уроці

У випуску новин за 22 березня станом на 19:00 – депутати таки позбавили Надію Савченко її депутатського привілею. А також дозволили притягнути її до кримінальної відповідальності, затримати й арештувати. На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури.

Також у випуску: З кого ще депутати зняли недоторканність, окрім Савченко. Як знімали недоторканність із Надії Савченко – в інтерв'ю 24 Каналу розповів політичний оглядач та журналіст Мілан Леліч.