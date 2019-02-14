Випуск новин за 19:00: Зростання рейтингу Зеленського. Єпископа УПЦ МП не впустили в Україну

У випуску новин за 14 лютого станом на 19:00 – КМІС оприлюднив лютневі рейтинги кандидатів у президенти України, згідно з якими Володимир Зеленський отримав майже 27% голосів виборців, Петро Порошенко – 18%, а Юлія Тимошенко – 16%. Єпископа Московського патріархату Гедеона (в миру – Юрія Харона) не пустили в Україну після повернення з-за кордону через проблеми з документами.

Також у випуску: Чи є серіал "Слуга народу" частиною президентської кампанії кандидата-шоумена. Зовнішньополітичні цілі кандидатів у президенти України.