Випуск новин за 19:00: Зустріч чемпіонів світу з футболу. Аргентина і Уругвай без світла

У випуску новин за 16 червня станом на 19:00 – до України повернулася збірна України з футболу U-20. Напередодні вона стала чемпіоном світу. В Аргентині і Уругваї – збій у роботі об'єднаних енергомереж двох країн. Вже кілька годин тамтешні жителі не мають електроенергії.

Також у випуску: Медреформа: чи задоволені пацієнти і медики. На Одещині третю добу шукають 11-річну Дарину Лук'яненко, яка пішла на танці та не повернулася. Журналісти масово звільняються з телеканалу ZIK через те, що його викупив наближений до Віктора Медведчука Тарас Козак.

Джерело: 24 канал