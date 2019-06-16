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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 19:00: Зустріч чемпіонів світу з футболу. Аргентина і Уругвай без світла

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 червня станом на 19:00 – до України повернулася збірна України з футболу U-20. Напередодні вона стала чемпіоном світу. В Аргентині і Уругваї – збій у роботі об'єднаних енергомереж двох країн. Вже кілька годин тамтешні жителі не мають електроенергії.

      Також у випуску:

      Медреформа: чи задоволені пацієнти і медики.

      На Одещині третю добу шукають 11-річну Дарину Лук'яненко, яка пішла на танці та не повернулася.

      Журналісти масово звільняються з телеканалу ZIK через те, що його викупив наближений до Віктора Медведчука Тарас Козак.

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      Теги: Випуск новин Аргентина
      Джерело: 24 канал
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