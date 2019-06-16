Випуск новин за 19:00: Зустріч чемпіонів світу з футболу. Аргентина і Уругвай без світла
У випуску новин за 16 червня станом на 19:00 – до України повернулася збірна України з футболу U-20. Напередодні вона стала чемпіоном світу. В Аргентині і Уругваї – збій у роботі об'єднаних енергомереж двох країн. Вже кілька годин тамтешні жителі не мають електроенергії.
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Джерело: 24 канал
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