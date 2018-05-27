Випуск новин за 19:00: Зустріч Трампа і Кім Чен Ина. На Львівщині знайшли тіло військового
У випуску новин за 27 травня станом на 19:00 – Трамп знову передумав щодо Північної Кореї та зустрічі з Кім Чен Ином. Біля Яворівського полігону, що на Львівщині, знайшли мертвим військового.
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Джерело: 24 Канал
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