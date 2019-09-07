Випуск новин за 19:00: Звільнені з полону українці у лікарні. РФ поставила Україні вимоги

У випуску новин за 7 вересня станом на 19:00 – українських моряків та їх рідних повезли до військового шпиталю. Там їх обстежать та нададуть необхідну медичну допомогу. У Кремлі озвучили свої подальші плани щодо перемовин між Україною та Росією. Вони вимагають зняти блокаду та заплатити пенсії.

Також у випуску:

Вишинський збирається повернутись в Україну та доводити свою невинуватість. Про це він заявив пропагандистам каналу "Росія 24" в Москві.

Тисячі людей зібрались під Одеською ОДА. Вони підтримують звільненого з посади керівника Художнього музею Олександра Ройтбурда.

Нідерланди все-таки змогли допитати Володимира Цемаха. Про це повідомили у МЗС країни. Начальника протиповітряної оборони бойовиків, який причетний до збиття малазійського боїнга у 2014 році, нідерландські слідчі допитали за декілька днів до обміну.