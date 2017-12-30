07:17
31 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, 30 грудня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Звільнення частини заручників у Харкові. Полонені бійці

Випуск новин 19:47, 30 грудня 178 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 грудня станом на 19:00 – у Харкові невідомий з вибухівкою захопив заручників відділення "Укрпошти". Наразі зловмисник звільнив п'ятьох людей. На Волині зустріли звільнених з полону бійців.

Також у випуску:

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко прокоментував захоплення заручників у Харкові.

Безпека з піротехнікою на свята. Свято наближається, але, аби воно не стало трагедією, не варто забувати про безпеку поводження з піротехнікою.

У Києві невідомі розстрілюють собак з вогнепальної зброї.

Теги: Новини Харкова Кримінальні новини Випуск новин Обмін полоненими заручники АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 30 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Білі ворони української правової системи: жінки, які наважились протистояти системній корупції
30 грудня, 23:20 Білі ворони української правової системи: жінки, які наважились протистояти системній корупції
Тетяна Мартинюк 686
Головні новини 30 грудня: захоплення пошти у Харкові, Порошенко підписав закон про бюджет
30 грудня, 22:22 Головні новини 30 грудня: захоплення пошти у Харкові, Порошенко підписав закон про бюджет
535
Війна на Донбасі: підсумки року
30 грудня, 22:00 Війна на Донбасі: підсумки року
Олексій Чибісов 1208
Була шокована, коли українці виступали у Росії і говорили, що Майдану допомогти не можуть
30 грудня, 20:45 Була шокована, коли українці виступали у Росії і говорили, що Майдану допомогти не можуть
Іван Вербицький 3695
Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки
30 грудня, 20:04 Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки
8539
В оточені Путіна невеликий переполох, – воєнний експерт
 7 серпня , 23:15
Машина влетіла у натовп людей у Києві
 31 липня , 15:44
Угорщина заблокувала засідання комісії Україна - НАТО: названо причину
 27 жовтня , 20:59
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук