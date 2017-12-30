Випуск новин за 19:00: Звільнення частини заручників у Харкові. Полонені бійці
Випуск новин 19:47, 30 грудня 178 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 грудня станом на 19:00 – у Харкові невідомий з вибухівкою захопив заручників відділення "Укрпошти". Наразі зловмисник звільнив п'ятьох людей. На Волині зустріли звільнених з полону бійців.
Також у випуску:
Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко прокоментував захоплення заручників у Харкові.
Безпека з піротехнікою на свята. Свято наближається, але, аби воно не стало трагедією, не варто забувати про безпеку поводження з піротехнікою.
У Києві невідомі розстрілюють собак з вогнепальної зброї.
Джерело: 24 Канал
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