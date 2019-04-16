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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Випуск новин за 19:00: Звільнення Савченко. Невдалий жарт щодо пожежі в Нотр-Дамі

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 квітня станом на 19:00 – нардепа Надію Савченко та колишнього переговірника щодо українських полонених Володимира Рубана суд звільнив з-під варти. Тепер Савченко заявляє, що піде на парламентські вибори. Тарас Березовець невдало жартував, що будівля Нотр-Даму спалахнула через візит Зеленського. Ці слова дуже обурили французів та роздратували посла Франції в Україні.

      Також у випуску

      Порошенко 14 квітня спілкувався із журналістами на стадіоні, а вже 15 квітня на телеканалі Віктора Пінчука.

      В Парижі 15 квітня спалахнула масштабна пожежа в Нотр-Дамі, наразі загоряння ліквідоване.

      blog_ava
      Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Пожежа в Нотр-Дамі Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
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