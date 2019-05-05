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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 19:00: Палестина бомбардує Ізраїль. Акція на підтримку Сенцова

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 травня станом на 19:00 –Палестина намагається зірвати Євробачення в Ізраїлі. Палестинські терористи випустили по території країни понад три сотні ракет з боку Сектору Гази. В Москві активісти вийшли на поодинокі акції в підтримку незаконно ув'язненого в Росії режисера з Криму Олега Сенцова.

      Також у випуску:

      У селі Жежелів Козятинського району Вінницької області сталася моторошна аварія, внаслідок якої загинули четверо осіб.

      В Португальському місті Лісабон люди з російськими прапорами та георгіївськими стрічками вийшли на акцію "Безсмертний полк". Проте українці, щоб нагадати суспільству про злочини Кремля влаштували контракцію.

      Президент призначив нового члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ним став відомий журналіст і працівник Адміністрації Президента Володимир Горковенко.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Палестина Новини Ізраїля Олег Сенцов Заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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