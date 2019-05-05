Випуск новин за 19:00: Палестина бомбардує Ізраїль. Акція на підтримку Сенцова

У випуску новин за 5 травня станом на 19:00 –Палестина намагається зірвати Євробачення в Ізраїлі. Палестинські терористи випустили по території країни понад три сотні ракет з боку Сектору Гази. В Москві активісти вийшли на поодинокі акції в підтримку незаконно ув'язненого в Росії режисера з Криму Олега Сенцова.

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