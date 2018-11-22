Випуск новин за 20:00: Активісти проти KFC. Прийняття держбюджету 2019
У виупску новин за 22 листопада станом на 20:00 –у будівлі Будинку профспілок, де колись відбувалися протести і горіли майданівці, відкрили заклад швидкого харчування KFC. Сьогодні вночі депутати планують прийняти держбюджет на 2019 рік.
Також у випуску:
У проекті Держбюджету на 2019 рік з'явився цікавий пункт – "Фонд президента України", на який повинні виділити мільярд гривень.
Джерело: 24 канал
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