Випуск новин за 20:00: Активісти проти KFC. Прийняття держбюджету 2019

У виупску новин за 22 листопада станом на 20:00 –у будівлі Будинку профспілок, де колись відбувалися протести і горіли майданівці, відкрили заклад швидкого харчування KFC. Сьогодні вночі депутати планують прийняти держбюджет на 2019 рік.

Також у випуску: У проекті Держбюджету на 2019 рік з'явився цікавий пункт – "Фонд президента України", на який повинні виділити мільярд гривень.