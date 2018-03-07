Випуск новин за 20:00: Арешт активів "Газпрому". Зрушення у справі Курченка

У випуску новин за 7 березня станом на 20:00 – активи "Газпрому" в Україні вже описують та арештовують. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне досудове розслідування щодо Сергія Курченка.

Також у випуску: Мисливські угіддя Януковича хочуть перетворити на національний парк. На околиці Києва в районі станції метро "Лісова" вибухнуло авто. Виявилося, що СБУ проводило спецоперацію. Міністерство культури провело тендер на придбання книжок для публічних бібліотек.