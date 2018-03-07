Випуск новин за 20:00: Арешт активів "Газпрому". Зрушення у справі Курченка
Випуск новин 20:51, 7 березня 127 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 березня станом на 20:00 – активи "Газпрому" в Україні вже описують та арештовують. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне досудове розслідування щодо Сергія Курченка.
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Джерело: 24 Канал
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