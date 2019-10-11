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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 20:00: Бюджет-2020. Реакція "слуги народу" на образу Дубінським журналістки

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 жовтня станом на 20:00 – сьогодні в парламенті урядовці пояснювали, яким бачать бюджет-2020. Кабмін планує зменшити дефіцит бюджету – тобто різницю між надходженнями та видатками – до трохи більше 2%. Це неприпустимо, – у "Слузі народу" відреагували на образу Дубінським журналістки 24 каналу.

      Також у випуску:

      Шарій та Ляшко залишилися без держфінансування.

      Підсумки пресмарафону.

      blog_ava
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      Теги: Олександр Дубінський Слуга народу Випуск новин Бюджет 2020
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