Випуск новин за 20:00: Бюджет-2020. Реакція "слуги народу" на образу Дубінським журналістки

У випуску новин за 11 жовтня станом на 20:00 – сьогодні в парламенті урядовці пояснювали, яким бачать бюджет-2020. Кабмін планує зменшити дефіцит бюджету – тобто різницю між надходженнями та видатками – до трохи більше 2%. Це неприпустимо, – у "Слузі народу" відреагували на образу Дубінським журналістки 24 каналу.

Також у випуску: Шарій та Ляшко залишилися без держфінансування. Підсумки пресмарафону.