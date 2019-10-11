Випуск новин за 20:00: Бюджет-2020. Реакція "слуги народу" на образу Дубінським журналістки
У випуску новин за 11 жовтня станом на 20:00 – сьогодні в парламенті урядовці пояснювали, яким бачать бюджет-2020. Кабмін планує зменшити дефіцит бюджету – тобто різницю між надходженнями та видатками – до трохи більше 2%. Це неприпустимо, – у "Слузі народу" відреагували на образу Дубінським журналістки 24 каналу.
Також у випуску:
Шарій та Ляшко залишилися без держфінансування.
Підсумки пресмарафону.
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