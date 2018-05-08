Випуск новин за 20:00: День пам'яті та примирення. Скандал з телеканалом
У випуску новин за 8 травня станом на 20:00 — сьогодні президент Петро Порошенко в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрив урочисту фотовиставку, присвячену героям. Український телеканал "Інтер" опинився у центрі чергового скандалу через програму до 9 травня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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