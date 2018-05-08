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укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 20:00: День пам'яті та примирення. Скандал з телеканалом

Випуск новин 168 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 травня станом на 20:00 — сьогодні президент Петро Порошенко в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрив урочисту фотовиставку, присвячену героям. Український телеканал "Інтер" опинився у центрі чергового скандалу через програму до 9 травня.

Також у випуску:

Поліція почала досудове розслідування за фактом погіршення самопочуття учнів школи в Черкасах.

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваної Катерини Лапінської в нападі на ветерана війни Дмитра Вербича.

Кравчук, Кучма і Ющенко підтримали ініціативу створення Єдиної помісної церкви.

 

 

Теги: Новини Києва Випуск новин Скандал День Перемоги ЗМІ Скандал з Інтером
Джерело: 24 канал
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