Випуск новин за 20:00: День просвіти з питань мінної безпеки. Поранені на фронті
У випуску новин за 4 квітня станом на 20:00 – сьогодні у світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки, який зараз, у зв'язку з агресією РФ на сході нашої країни, актуальний для України як ніколи. Чи не щодня у зведеннях з фронту звучить "поранення зазнали" і кількість, як самі армійці кажуть, – трьохсотих.
Також у випуску:
НАБУ: Холодницький причетний до справи Корчак.
В Україні працюють місії гуманітарного розмінування.
Оприлюднені записи розмов Назара Холодницького.
Джерело: 24 Канал
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