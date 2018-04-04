Випуск новин за 20:00: День просвіти з питань мінної безпеки. Поранені на фронті

У випуску новин за 4 квітня станом на 20:00 – сьогодні у світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки, який зараз, у зв'язку з агресією РФ на сході нашої країни, актуальний для України як ніколи. Чи не щодня у зведеннях з фронту звучить "поранення зазнали" і кількість, як самі армійці кажуть, – трьохсотих.

Також у випуску: НАБУ: Холодницький причетний до справи Корчак. В Україні працюють місії гуманітарного розмінування. Оприлюднені записи розмов Назара Холодницького.