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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018
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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 20:00: Деталі загибелі харківського курсанта. Генпрокурорський відпочинок

Випуск новин 20:56, сьогодні 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 січня станом на 20:00 – на тілі загиблого харківського курсанта Дмитра Зобніна знайшли декілька кульових поранень, про це повідомив батько хлопця. Родина Генерального Прокурора України Юрія Луценка відпочила на Сейшелах за 52 тисячі євро.

Також у випуску:

Антимайданівцю Ігнатові Кромському, більше відомому під прізвиськом "Топаз" Харківський суд виніс вирок.

На зимових олімпійських іграх у Південній Кореї наші спортсмени представлятимуть Україну в сорочках львівського виробництва.

Справу Віталія Шабуніна почнуть розглядати по суті наступного тижня у пятницю, 9 лютого.

Теги: Випуск новин Новини Харкова Віталій Шабунін Олімпіада-2018 Юрій Луценко гроші
Джерело: 24 Канал
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