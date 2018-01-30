Випуск новин за 20:00: Деталі загибелі харківського курсанта. Генпрокурорський відпочинок
Випуск новин 20:56, сьогодні 11 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 січня станом на 20:00 – на тілі загиблого харківського курсанта Дмитра Зобніна знайшли декілька кульових поранень, про це повідомив батько хлопця. Родина Генерального Прокурора України Юрія Луценка відпочила на Сейшелах за 52 тисячі євро.
Також у випуску:
Антимайданівцю Ігнатові Кромському, більше відомому під прізвиськом "Топаз" Харківський суд виніс вирок.
На зимових олімпійських іграх у Південній Кореї наші спортсмени представлятимуть Україну в сорочках львівського виробництва.
Справу Віталія Шабуніна почнуть розглядати по суті наступного тижня у пятницю, 9 лютого.
Джерело: 24 Канал
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