Випуск новин за 20:00: Доля лаври після господарювання УПЦ МП. Нечесна конкуренція на виборах
У випуску новин за 15 січня станом на 20:00 – на території Києво-Печерської лаври трапилася пожежа, а Почаївську лавру нещодавно намагалися таємно перереєструвати. І тільки тому, що ситуація набула розголосу, рішення реєстратора скасували. Реєстратора, який, за його ж словами, лише виконував рішення уряду – уряду Януковича. Кандидати-двійники та інші способи нечесної конкуренції на виборах.
Також у випуску:
Пожежа у Києво-Печерській лаврі, на думку Нацполіції, спричинена діями безхатченка.
Чи може бути пожежа у лаврі способом замітання слідів незаконної діяльності.
У кого з кандидатів у президенти є фірми в офшорах.
Джерело: 24 канал
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