Випуск новин за 20:00: Доля лаври після господарювання УПЦ МП. Нечесна конкуренція на виборах

У випуску новин за 15 січня станом на 20:00 – на території Києво-Печерської лаври трапилася пожежа, а Почаївську лавру нещодавно намагалися таємно перереєструвати. І тільки тому, що ситуація набула розголосу, рішення реєстратора скасували. Реєстратора, який, за його ж словами, лише виконував рішення уряду – уряду Януковича. Кандидати-двійники та інші способи нечесної конкуренції на виборах.

Також у випуску: Пожежа у Києво-Печерській лаврі, на думку Нацполіції, спричинена діями безхатченка. Чи може бути пожежа у лаврі способом замітання слідів незаконної діяльності. У кого з кандидатів у президенти є фірми в офшорах.