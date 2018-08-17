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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Випуск новин за 20:00: ДТП на "євробляхах". День народження Кузьми

Випуск новин 39 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 серпня станом на 20:00 – у столиці Opel з номерами на іноземній реєстрації збив матір з донькою, дівчинка отримала травму голови, її відразу забрала швидка. Сьогодні Кузьмі могло би виповнитися 50 років, пісні Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін", і через три роки після його смерті збирають повні стадіони.

Також у випуску: 

Херсонський суд засудив довірену особу Путіна Олену Одновол до трьох років умовного.

У Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією.

Народні депутати Сергій Шахов та Ігор Мосійчук побилися перед телекамерами.

Теги: Музика Випуск новин Іноземні номери Аварії та ДТП Новини Києва
Джерело: 24 канал
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