Випуск новин за 20:00: ДТП на "євробляхах". День народження Кузьми

У випуску новин за 17 серпня станом на 20:00 – у столиці Opel з номерами на іноземній реєстрації збив матір з донькою, дівчинка отримала травму голови, її відразу забрала швидка. Сьогодні Кузьмі могло би виповнитися 50 років, пісні Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін", і через три роки після його смерті збирають повні стадіони.

Також у випуску: Херсонський суд засудив довірену особу Путіна Олену Одновол до трьох років умовного. У Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Народні депутати Сергій Шахов та Ігор Мосійчук побилися перед телекамерами.