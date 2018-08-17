Випуск новин за 20:00: ДТП на "євробляхах". День народження Кузьми
У випуску новин за 17 серпня станом на 20:00 – у столиці Opel з номерами на іноземній реєстрації збив матір з донькою, дівчинка отримала травму голови, її відразу забрала швидка. Сьогодні Кузьмі могло би виповнитися 50 років, пісні Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін", і через три роки після його смерті збирають повні стадіони.
Також у випуску:
Херсонський суд засудив довірену особу Путіна Олену Одновол до трьох років умовного.
У Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією.
Народні депутати Сергій Шахов та Ігор Мосійчук побилися перед телекамерами.
Джерело: 24 канал
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