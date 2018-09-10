Випуск новин за 20:00: ДТП з сином мера на Чернігівщині. Пограбування Нефьодова
У випуску новин за 10 вересня станом на 20:00 – у Прилуках на Чернігівщині у аварію потрапив син мера Ярослав Попенко. Чоловік був напідпитку і агресивним, а коли очевидці знімали його на відео, той намагався вирвати з їхніх рук телефон. У Києві злодії-альпіністи пограбували квартиру заступника міністра економіки Максима Нефьодова. З його слів, крадії забрали годинник, портфель та прикраси.
Також у випуску:
Відомого блогера та ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали на Дніпровщині.
На Миколаївщині п'яний чоловік відкрив вогонь по дітях, трьох поранено.
Гонщика, який на смерть збив двох людей на трамвайній зупинці у Одесі, заарештували на два місяці.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі