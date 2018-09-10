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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 20:00: ДТП з сином мера на Чернігівщині. Пограбування Нефьодова

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 вересня станом на 20:00 – у Прилуках на Чернігівщині у аварію потрапив син мера Ярослав Попенко. Чоловік був напідпитку і агресивним, а коли очевидці знімали його на відео, той намагався вирвати з їхніх рук телефон. У Києві злодії-альпіністи пограбували квартиру заступника міністра економіки Максима Нефьодова. З його слів, крадії забрали годинник, портфель та прикраси.

Також у випуску:

Відомого блогера та ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали на Дніпровщині.

На Миколаївщині п'яний чоловік відкрив вогонь по дітях, трьох поранено.

Гонщика, який на смерть збив двох людей на трамвайній зупинці у Одесі, заарештували на два місяці.

Теги: Новини Києва Випуск новин ДТП під Лодзем Новини Черкас Пограбування
Джерело: 24 канал
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