Випуск новин за 20:00: Джазовий Львів. Режим тиші

Випуск новин за 20:00: Джазовий Львів. Режим тишіВипуск новин 56 Читать новость на русском
У випуску новин за 27 червня станом на 20:00 – у Львові стартував найбільший джазовий фестиваль – Leopolis Jazz Fest. Цього року він змінив назву, але не змінив традицій, адже на львівських сценах виступатимуть найкращі джазмени з усього світу. Аби їх послухати, до Львова приїхали тисячі туристів з усіх куточків світу. У Мінську домовилися з бойовиками про режим тиші з 1 липня.
Також у випуску:
Суд відправив під нічний домашній арешт охоронця, який побив україномовних прикордонників.
Дональд Трамп та Путін зустрінуться 15 липня у Відні, – ЗМІ.
За рік після кібератаки в Україні має вироків у справі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі