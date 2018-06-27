Випуск новин за 20:00: Джазовий Львів. Режим тиші

У випуску новин за 27 червня станом на 20:00 – у Львові стартував найбільший джазовий фестиваль – Leopolis Jazz Fest. Цього року він змінив назву, але не змінив традицій, адже на львівських сценах виступатимуть найкращі джазмени з усього світу. Аби їх послухати, до Львова приїхали тисячі туристів з усіх куточків світу. У Мінську домовилися з бойовиками про режим тиші з 1 липня.

Також у випуску: Суд відправив під нічний домашній арешт охоронця, який побив україномовних прикордонників. Дональд Трамп та Путін зустрінуться 15 липня у Відні, – ЗМІ. За рік після кібератаки в Україні має вироків у справі.