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Випуск новин за 20:00: Джазовий Львів. Режим тиші

Випуск новин 56 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 червня станом на 20:00 – у Львові стартував найбільший джазовий фестиваль – Leopolis Jazz Fest. Цього року він змінив назву, але не змінив традицій, адже на львівських сценах виступатимуть найкращі джазмени з усього світу. Аби їх послухати, до Львова приїхали тисячі туристів з усіх куточків світу. У Мінську домовилися з бойовиками про режим тиші з 1 липня.

Також у випуску:

Суд відправив під нічний домашній арешт охоронця, який побив україномовних прикордонників.

Дональд Трамп та Путін зустрінуться 15 липня у Відні, – ЗМІ.

За рік після кібератаки в Україні має вироків у справі.

Теги: Війна на Донбасі Новини Львова Операція Об'єднаних сил Мінськ Випуск новин Концерти Мінські домовленості
Джерело: 24 канал
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Новини за 27 червня
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