Випуск новин за 20:00: Екстрадиція Чауса. Протест журналістів у Львові
Випуск новин 21:02, 11 січня 93 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 січня станом на 20:00 – суддю Миколу Чауса, який зберігав гроші в скляних банках, можуть екстрадувати в Україну. Як колектив газети "Експрес" відстоює своє право бути прочитаними.
Також у випуску:
Скандал із конфіскацією грошей Януковича.
Трагічна доба на сході України.
Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун запевняє, що епідемії кору в Україні немає.
Джерело: 24 Канал
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