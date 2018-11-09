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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
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      Випуск новин за 20:00: Генпрокурор не піде у відставку. Створення партії "ОБЗЖ"

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 20:00 – 9 листопада президент України Петро Порошенко не підписав заяву Генпрокурора Юрія Луценка на звільнення. Лідер партії "За життя" Вадим Рабінович та співголова фракціїї "опозиційного блоку" Юрій Бойко підписали угоду, аби йти на вибори у складі однієї партії "ОБЗЖ"

      Також у випуску:

      Псевдовибори на окупованих територіях.

      Кому вигідно повернення "Партій регіонів".

      Теги: Юрій Луценко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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