Випуск новин за 20:00: Гройсман погрожує відставкою. Безкоштовна англійська для дітей
У випуску новин за 4 червня станом на 20:00 – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв скласти повноваження, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про Вищий антикорупційний суд. У селищі Козин під Києвом відкрився щорічний мовний табір GoCamp. Цьогоріч до табору долучаться дипломати з Британії, Польщі, Австралії, Індії та інших країн світу.
Також у випуску:
Московський суд засудив Романа Сущенка до 12 років тюрми строгого режиму.
З квартири Вишинського невідомі викрали цінні речі.
Поліграф підтвердив справжність намірів Савченко організувати теракт у Раді.
Джерело: 24 канал
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