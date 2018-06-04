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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Випуск новин за 20:00: Гройсман погрожує відставкою. Безкоштовна англійська для дітей

Випуск новин 42 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 червня станом на 20:00 – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв скласти повноваження, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про Вищий антикорупційний суд. У селищі Козин під Києвом відкрився щорічний мовний табір GoCamp. Цьогоріч до табору долучаться дипломати з Британії, Польщі, Австралії, Індії та інших країн світу.

Також у випуску:

Московський суд засудив Романа Сущенка до 12 років тюрми строгого режиму. 

З квартири Вишинського невідомі викрали цінні речі.

Поліграф підтвердив справжність намірів Савченко організувати теракт у Раді.

 

Теги: Новини політики Випуск новин Антикорупційний суд Володимир Гройсман Новини Києва Діти Новини культури Освіта
Джерело: 24 канал
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