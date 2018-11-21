Випуск новин за 20:00: Хроніка подій Майдану. Шанси на членство в ЄС

У випуску новин за 21 листопада станом на 20:00 – від мирного протесту до розгону студентів, масових затримань, побиття, викрадень майданівців і розстрілів Небесної сотні. Як Україна ішла до підписання Угоди про асоціацію з ЄС? Ця угода це проміжна ланка для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Це така собі домашня робота для України, які реформи ми повинні зробити, щоб стати частиною ЄС.

Також у випуску: Майже 5 тисяч злочинів проти учасників Революції гідності, але за ґратами сидять лише 9 кривдників.